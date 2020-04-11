Diario Sport: "Барселона" может купить Бернардески этим летом

Полузащитник "Ювенутса" Федерико Бернардески может перейти в "Барселону" этим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

Напомним, зимой клубы уже вели переговоры по поводу трансфера 26-летнего итальянца, однако переход так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" планирует приобрести летом молодого вингера Деяна Кулусевски, а это означает, что у Бернардески будет меньше игрового времени.

Контракт полузащитника с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

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