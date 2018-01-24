Диарра прокомментировал свой переход в ПСЖ

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Диарра прокомментировал свой переход в ПСЖНовичок ПСЖ Лассана Диарра прокомментировал свой переход в клуб из Парижа.

Напомним, что 32-летний француз родился именно в этом городе.

"Здесь все началось. С высоты Бельвилля на ПСЖ: возвращаюсь в Париж, в город моего сердца. Прогуливался по многим лужайкам международного футбола, но не могу дождаться встречи с фанатами на "Парк де Пренс". Горд быть парижанином", - написал Диарра. 

Читайте: Лассана Диарра стал игроком ПСЖ  | http://soccernews.ru

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