Диарра прокомментировал свой переход в ПСЖ

Новичок ПСЖ Лассана Диарра прокомментировал свой переход в клуб из Парижа.

Напомним, что 32-летний француз родился именно в этом городе.

"Здесь все началось. С высоты Бельвилля на ПСЖ: возвращаюсь в Париж, в город моего сердца. Прогуливался по многим лужайкам международного футбола, но не могу дождаться встречи с фанатами на "Парк де Пренс". Горд быть парижанином", - написал Диарра.

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