Диас: "Моя ошибка помешала Чили победить Германию"

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Диас: "Моя ошибка помешала Чили победить Германию"
Полузащитник сборной Чили Марсело Диас прокомментировал свою ошибку в финале Кубка Конфедераций против Германии (0:1).

"Я не хочу винить поле или что-то еще. Это была только моя ошибка. Команда играла хорошо, но моя ошибка помешала ей победить. После гола сборная Германии хорошо оборонялась", – приводят слова Диаса российские СМИ.

Напомним, что в середине первого тайма Диаса потерял мяч возле своих ворот и это привело к единственному голу в матче.

Не пропустите: Чили - Германия - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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