Диаш стал игроком "Фиорентины"

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Диаш стал игроком "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Монако" Жила Диаша.

Как и сообщалось ранее, "фиалки" арендовали 20-летнего португальца на два года с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Диаш выступал за "Монако" с 2015 года, сыграл 1 матч. Сдавался в аренду "Варзиму" и "Риу Аве". | http://soccernews.ru

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