Диавара близок к переходу в "Валенсию"

Фото: инстаграм Диавары\Автор неизвестен

Гвинейский полузащитник "Ромы" Амаду Диавара близок к переходу в клуб Ла Лиги.

Как сообщает журналист Педро Алмейда, Диавара в ближайшее время прилетит в Валенсию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Валенсией".

По информации источника, "летучие мыши" арендуют футболиста до конца сезона без права выкупа.

Ранее в Валенсию прибыл испанский полузащитник "Тоттенхэма" Брайан Хиль, который также перейдет в аренду до конца сезона.

Отмечается, что на этом зимняя трансферная кампания "Валенсии" будет окончена.

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