Диавара близок к переходу в "Валенсию"
Фото: инстаграм Диавары\Автор неизвестен
Гвинейский полузащитник "Ромы" Амаду Диавара близок к переходу в клуб Ла Лиги.
Как сообщает журналист Педро Алмейда, Диавара в ближайшее время прилетит в Валенсию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Валенсией".
По информации источника, "летучие мыши" арендуют футболиста до конца сезона без права выкупа.
Ранее в Валенсию прибыл испанский полузащитник "Тоттенхэма" Брайан Хиль, который также перейдет в аренду до конца сезона.
Отмечается, что на этом зимняя трансферная кампания "Валенсии" будет окончена.
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