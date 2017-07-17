Диавара: "Хотим сделать скудетто выполнимой задачей"

Хавбек "Наполи" Амаду Диавара поделился настроем на предстоящий сезон.

"Тренер Сарри внимательно следит за боевым духом команды. Каждый из нас полностью готов к тренировкам, нам нравится работать на занятиях и готовиться к сезону.

Скудетто? У нас хорошая команда, мы не должны бояться мечтать. Хотим сделать скудетто выполнимой задачей. Мы готовы вручить этот подарок городу и хотим преподнести его, потому что Неаполь заслуживает скудетто" - приводит слова Диавара Radio Kiss Kiss Napoli.

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