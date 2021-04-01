Дибала, Артур и Маккенни нарвались на штраф за вечеринку

Теги пауло дибалауэстон маккенниартур рамосювентус

Дибала, Артур и Маккенни нарвались на штраф за вечеринкуФото: Твиттер @juventusfc 
Несколько футболистов "Ювентуса" допустили нарушение антикоронавирусного протокола.

После начала комендантского часа, около 23:30, полиция посетила виллу полузащитника "старой синьоры" Уэстона Маккенни после ряда сообщений о том, что в доме проходит вечеринка.

Примерно час стражи порядка не могли попасть внутрь. В итоге полицейских пустили в здание, где проходила вечеринка на 20 человек с участием Маккенни, нападающего Пауло Дибалы и хавбека Артура, сообщает La Stampa.

За эти действия игроки подвергнутся дисциплинарным наказаниям в виде штрафа со стороны "Ювентуса". 

Напомним, сегодня появилась информация, что защитник "бьянконери" Мерих Демирал сдал положительный тест на коронавирус, пока находился в расположении сборной Турции.

Читать также: В сборной Италии зафиксирована вспышка коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос пропустит матчи против "Ливерпуля" и "Барселоны"

Рамос пропустит матчи против "Ливерпуля" и "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов