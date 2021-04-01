Дибала, Артур и Маккенни нарвались на штраф за вечеринку

Фото: Твиттер @juventusfc

Несколько футболистов "Ювентуса" допустили нарушение антикоронавирусного протокола.

После начала комендантского часа, около 23:30, полиция посетила виллу полузащитника "старой синьоры" Уэстона Маккенни после ряда сообщений о том, что в доме проходит вечеринка.

Примерно час стражи порядка не могли попасть внутрь. В итоге полицейских пустили в здание, где проходила вечеринка на 20 человек с участием Маккенни, нападающего Пауло Дибалы и хавбека Артура, сообщает La Stampa.

За эти действия игроки подвергнутся дисциплинарным наказаниям в виде штрафа со стороны "Ювентуса".

Напомним, сегодня появилась информация, что защитник "бьянконери" Мерих Демирал сдал положительный тест на коронавирус, пока находился в расположении сборной Турции.