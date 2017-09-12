Дибала: "Барселона" всегда остается "Барселоной"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о сегодняшнем сопернике своей команды по стартовому матчу группового этапа Лиги Чемпионов каталонской "Барселоне".

"Мы осознаем, что они обязательно предоставят нам возможности, чтобы отличиться, и мы должны ими воспользоваться. Я думаю, что "Барселона" потеряла очень важного игрока в лице Неймара, но его тоже заменил футболист очень высокого качества. "Барселона" всегда остается "Барселоной", - цитирует 23-летнего нападающего Marca.

Напомним, Дибала высказался о своем сравнении с Месси и Роналду. | soccernews.ru