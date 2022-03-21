Дибала бесплатно уйдет из "Ювентуса"

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Дибала бесплатно уйдет из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала с высокой долей вероятности покинет "старую синьору" грядущим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на сегодняшних переговорах о новом контракте стороны не сумели достигнуть никаких договоренностей.

Из-за того, что контракт Дибалы с "Юве" истекает уже этим летом, игрок покинет клуб на правах свободного агента, то есть "бьянконери" не получат никаких денег за его переход.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют миланский "Интер" и мадридский "Атлетико".

Напомним, что "Ювентус" купил Дибалу в 2015 году из "Палермо".

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