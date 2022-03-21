Дибала бесплатно уйдет из "Ювентуса"
Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала с высокой долей вероятности покинет "старую синьору" грядущим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, на сегодняшних переговорах о новом контракте стороны не сумели достигнуть никаких договоренностей.
Из-за того, что контракт Дибалы с "Юве" истекает уже этим летом, игрок покинет клуб на правах свободного агента, то есть "бьянконери" не получат никаких денег за его переход.
Ранее сообщалось, что на игрока претендуют миланский "Интер" и мадридский "Атлетико".
Напомним, что "Ювентус" купил Дибалу в 2015 году из "Палермо".
Также не пропустите: Левандовски может продолжить карьеру в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров ПСВ
-
В ЦСКА сообщили информацию о состоянии Заболотного и Фукса
-
Джеррард отреагировал на слова Сака о недостаточной защите футболистов
-
"Аталанта" продлила контракт с основным защитником
-
Манчини назвал причину не вызова Балотелли на стыки отбора ЧМ-2022
-
Бернардески может покинуть "Ювентус"
-
Скандальный Овермарс нашел новую работу
-
Лаутаро Мартинес заразился коронавирусом
-
Пять клубов отказались от Обамеянга до его перехода в "Барселону"
-
Скончался легендарный футболист "Спартака" Осянин
-
В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Хвичи
-
"Спартак" пожаловался в РФС на судейство в матче с "Нижним Новгородом"
-
Начо назвал причину поражения от "Барселоны"
-
Дибала бесплатно уйдет из "Ювентуса"
-
"Бавария" сделала предложение по Гравенберху. "Аякс" хочет больше денег
-
Левандовски может продолжить карьеру в "Ливерпуле"
-
Стала известна судьба Анчелотти после разгрома в "Эль Класико"
-
Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины
-
"Наполи" может заменить Инсинье Хвичей
-
Куртуа прокомментировал поражение от "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17