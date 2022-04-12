Дибала близок к договоренности с "Интером"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Миланский "Интер" близок к договоренности с аргентинским нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой о личном контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, завершению сделки мешают запросы игрока по зарплате, а также неопределенность с будущим Алексиса Санчеса и Лаутаро Мартинеса.

Отмечается, что на следующей неделе запланирована новая встреча между "Интером" и представителями Дибалы, чтобы попытаться снизить разницу в предложении и запросах.

Напомним, что контракт аргентинца с "Юве" истекает в конце сезона.

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