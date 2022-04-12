Дибала близок к договоренности с "Интером"

Теги интер миланювентуспауло дибала

Дибала близок к договоренности с "Интером"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Миланский "Интер" близок к договоренности с аргентинским нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой о личном контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, завершению сделки мешают запросы игрока по зарплате, а также неопределенность с будущим Алексиса Санчеса и Лаутаро Мартинеса.

Отмечается, что на следующей неделе запланирована новая встреча между "Интером" и представителями Дибалы, чтобы попытаться снизить разницу в предложении и запросах.

Напомним, что контракт аргентинца с "Юве" истекает в конце сезона.

Также не пропустите: Левандовски переходом в "Барселону" хочет осуществить свою мечту об игре в Ла Лиге и выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов

"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов