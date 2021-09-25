Дибала близок к продлению контракта с "Ювентусом": детали сделки

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Дибала близок к продлению контракта с "Ювентусом": детали сделки

Фото твиттер Пауло Дибалы

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени заключит новое соглашение с клубом.

По информации La Repubblica, после продления контракта звёздный футболист будет зарабатывать 10 миллионов евро в год с учётом бонусов.

Таким образом, 27-летний аргентинец станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "старой синьоры" после Маттейса Де Лигта с 12-миллионным окладом.

В этом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его договор с клубом истекает в июне 2022 года.

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