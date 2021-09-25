Дибала близок к продлению контракта с "Ювентусом": детали сделки
Фото твиттер Пауло Дибалы
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени заключит новое соглашение с клубом.
По информации La Repubblica, после продления контракта звёздный футболист будет зарабатывать 10 миллионов евро в год с учётом бонусов.
Таким образом, 27-летний аргентинец станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "старой синьоры" после Маттейса Де Лигта с 12-миллионным окладом.
В этом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его договор с клубом истекает в июне 2022 года.
Не пропустите: На Рюдигера появился новый претендент из Италии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду впервые не забил после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", не забив пенальти на 93-й минуте
-
"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче 6-го тура АПЛ
-
"Локомотив" сыграл вничью с "Химками", проведя почти тайм в меньшинстве
-
"Ростов" назвал имя преемника уволенного Сёмина
Лента новостей
-
"Алавес" нанёс поражение действующему чемпиону "Атлетико"
-
Роналду впервые не забил после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", не забив пенальти на 93-й минуте
-
"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче 6-го тура АПЛ
-
"Локомотив" сыграл вничью с "Химками", проведя почти тайм в меньшинстве
-
"Ростов" назвал имя преемника уволенного Сёмина
-
17-летний вратарь Худяков дебютировал за "Локомотив" после удаления Гильерме
-
Орлов посоветовал "Спартаку" вернуть Дзюбу
-
Роналду уступил Бруну Фернандешу право удара со штрафного в матче с "Астон Виллой"
-
Сёмин прокомментировал своё будущее после ухода из "Ростова"
-
Куман высказался о слабой результативности "Барселоны" в этом сезоне
-
"Ростов" уволил Сёмина
-
Фати готов сыграть за "Барселону" после 11-месячной паузы
-
Дибала близок к продлению контракта с "Ювентусом": детали сделки
-
"Трабзонспор" работает над трансфером украинского защитника
-
1
Сульшер: "Не удивлюсь, если Роналду будет играть до 40 лет"
-
Жирков ответил на вопрос о возвращении в сборную России
-
Лидер "Наполи" должен полностью восстановиться к матчу со "Спартаком"
-
СМИ узнали, сыграют ли Месси и Верратти с "Манчестер Сити"
-
15 клубов хотят бесплатно подписать вратаря "Аякса" Онану
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17