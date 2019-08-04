Дибала дал окончательный ответ "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала не собирается менять клуб этим летом.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, футболист уже уведомил своего агента о том, что не желает выступать за "Манчестер Юнайтед". Завтра аргентинец присоединится к тренировкам туринского клуба.

Напомним, что "Ювентус" планировал обменять Дибалу на форварда "МЮ" Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 игры, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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