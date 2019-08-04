Дибала дал окончательный ответ "Манчестер Юнайтед"

Теги ювентуспауло дибаламанчестер юнайтед

Дибала дал окончательный ответ "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала не собирается менять клуб этим летом.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, футболист уже уведомил своего агента о том, что не желает выступать за "Манчестер Юнайтед". Завтра аргентинец присоединится к тренировкам туринского клуба.

Напомним, что "Ювентус" планировал обменять Дибалу на форварда "МЮ" Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 игры, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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