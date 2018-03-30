Дибала договорился о переходе в "Атлетико"

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Дибала договорился о переходе в "Атлетико"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала договорился о своём переходе в "Атлетико", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 24-летний аргентинец согласовал условия сотрудничества со спортивным директором "матрасников" Андреа Бертой.

Теперь "Атлетико" предстоит убедить "Ювентус" продать своего лидера. Ожидается, что сумма трансфера может составить 150 - 200 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" предложит защитника в качестве частичной компенсации за Дибалу. | http://soccernews.ru

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