Дибала договорился о переходе в "Атлетико"
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала договорился о своём переходе в "Атлетико", сообщает Football Espana.
По сведениям издания, 24-летний аргентинец согласовал условия сотрудничества со спортивным директором "матрасников" Андреа Бертой.
Теперь "Атлетико" предстоит убедить "Ювентус" продать своего лидера. Ожидается, что сумма трансфера может составить 150 - 200 миллионов евро.
Не пропустите: "Атлетико" предложит защитника в качестве частичной компенсации за Дибалу. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|29
|75
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|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
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|9
|Хетафе
|29
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|10
|Сельта Виго
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|11
|Эйбар
|29
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|Леганес
|29
|36
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|Атлетик Бильбао
|29
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|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
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|16
|Алавес
|29
|31
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|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
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|Депортиво Ла-Корунья
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|20
|Малага
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