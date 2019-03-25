Дибала готов остаться в "Ювентусе", но при одном условии

Теги ювентуспауло дибаламассимилиано аллегри

Дибала готов остаться в "Ювентусе", но при одном условии

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала пока не принял окончательного решения по своему будущему.

Как сообщает Tuttomercatoweb, звёздный аргентинец готов остаться в туринском клубе, но при одном условии.

Если наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри летом покинет свой пост, то Дибала не будет настаивать на своём уходе. 

25-летний нападающий выступает за "Ювентус" с 2015 года. В его услугах заинтересованы "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

Не пропустите: В сферу интересов "Ювентуса" вошли шесть защитников. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черышев установил личный рекорд результативности

Черышев установил личный рекорд результативности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов