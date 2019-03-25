Дибала готов остаться в "Ювентусе", но при одном условии
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала пока не принял окончательного решения по своему будущему.
Как сообщает Tuttomercatoweb, звёздный аргентинец готов остаться в туринском клубе, но при одном условии.
Если наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри летом покинет свой пост, то Дибала не будет настаивать на своём уходе.
25-летний нападающий выступает за "Ювентус" с 2015 года. В его услугах заинтересованы "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11