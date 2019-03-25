Дибала готов остаться в "Ювентусе", но при одном условии

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала пока не принял окончательного решения по своему будущему.

Как сообщает Tuttomercatoweb, звёздный аргентинец готов остаться в туринском клубе, но при одном условии.

Если наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри летом покинет свой пост, то Дибала не будет настаивать на своём уходе.

25-летний нападающий выступает за "Ювентус" с 2015 года. В его услугах заинтересованы "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

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