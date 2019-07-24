Дибала готов покинуть "Ювентус" этим летом

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала не исключает ухода из клуба этим летом.

Как сообщает Sky Sports, аргентинец собирается уведомить наставника команды Маурицио Сарри, что готов рассмотреть предложения от других клубов. Ранее в услугах футболиста был заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне на счету Дибалы 10 забитых мячей и 6 результативных передач в 42 матчах.

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