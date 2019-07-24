Дибала готов покинуть "Ювентус" этим летом
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала не исключает ухода из клуба этим летом.
Как сообщает Sky Sports, аргентинец собирается уведомить наставника команды Маурицио Сарри, что готов рассмотреть предложения от других клубов. Ранее в услугах футболиста был заинтересован "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне на счету Дибалы 10 забитых мячей и 6 результативных передач в 42 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17