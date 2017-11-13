Дибала готов принять предложение "Манчестер Сити"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала следующим летом будет готов принять предложение английского "Манчестер Сити".

По сведениям испанской прессы, 23-летний нападающий "старой сеньоры" вполне предметно рассматривает вариант со своим переходом в стан "горожан" по окончанию текущего сезона. Одной из причин решения аргентинца перебраться на Туманный Альбион называется появившаяся возможность поработать с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой.

Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения Дибалы. | soccernews.ru