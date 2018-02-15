Дибала готов вернуться на поле

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Дибала готов вернуться на поле

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала готов вернуться на поле, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний аргентинец может сыграть с "Торино" в матче 25-го тура Серии А, который состоится в ближайшее воскресенье.

Напомним, что Дибала вернулся к тренировкам в начале этой недели, однако не попал в заявку на поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

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