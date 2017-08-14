Дибала готов выступать за "Ювентус" до конца карьеры

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что был бы не прочь провести в туринском клубе всю свою карьеру.

"Я счастлив в "Ювентусе". Три месяца назад я продлил контракт. У меня есть желание расти здесь. А если президент захочет, я останусь здесь навсегда" - приводит слова 23-летнего аргентинца Sport Mediaset.

Напомним, что Дибала связан с "Ювентусом" контрактом до лета 2022 года.

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