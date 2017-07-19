Дибала готов заменить Неймара в "Барселоне"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала будет готов перебраться в каталонскую "Барселону", если ту покинет Неймар.

Как информирует испанская пресса, 23-летний нападающий "старой сеньоры" уже сообщил своему соотечественнику из стана "сине-гранатовых" Лионелю Месси о том, что он будет рад стать игроком вице-чемпиона Испании.

Напомним, "Ювентус" опасается трансфера Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru