Дибала хочет перейти в "Атлетико"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала хочет перейти в мадридский "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболиста привлекает тот факт, что испанский клуб возглавляет аргентинский специалист Диего Симеоне.

Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом и он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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