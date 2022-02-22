Дибала хочет перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала надеется перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист хочет поиграть в чемпионате Испании. "Барселона" в свою очередь заинтересована в игроке, который летом может стать свободным агентом, так как его контракт с "Ювентусом" истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Дибалой также интересуются "Тоттенхэм" и "Интер".

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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