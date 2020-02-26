Дибала хочет получать в "Ювентусе" 12 миллионов евро в год

1 Теги ювентуспауло дибала

Дибала хочет получать в "Ювентусе" 12 миллионов евро в год

Нападающий "Ювентуса" Пауоло Дибала хочет получать в итальянском клубе 12 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб хочет продлить контракт с 26-летним аргентинцем до 2025 года с окладом в 9 миллионов евро в год. Сам игрок просит 12 миллионов евро. Его нынешнее соглашение с "Юве" рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне форвард играл в 32 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 85 миллионов евро.

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Комментарии

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lesnovsky

Думаю он достоин такой зарплаты... А может и больше.... Только зачастую высокие начальники предпочитают молодости и таланту - старость и эгоизм... Глупость очень часто правит мозгами в этом мире...

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