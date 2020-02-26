Дибала хочет получать в "Ювентусе" 12 миллионов евро в год
Нападающий "Ювентуса" Пауоло Дибала хочет получать в итальянском клубе 12 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, туринский клуб хочет продлить контракт с 26-летним аргентинцем до 2025 года с окладом в 9 миллионов евро в год. Сам игрок просит 12 миллионов евро. Его нынешнее соглашение с "Юве" рассчитано до лета 2022 года.
В текущем сезоне форвард играл в 32 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 85 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15