Дибала хочет получать в "Ювентусе" 12 миллионов евро в год

Нападающий "Ювентуса" Пауоло Дибала хочет получать в итальянском клубе 12 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб хочет продлить контракт с 26-летним аргентинцем до 2025 года с окладом в 9 миллионов евро в год. Сам игрок просит 12 миллионов евро. Его нынешнее соглашение с "Юве" рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне форвард играл в 32 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 85 миллионов евро.

Не пропустите: Дембеле: "Лион" не опасается "Ювентуса" и Роналду"| http://soccernews.ru