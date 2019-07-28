Дибала хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"

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Дибала хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не планирует этим летом покидать туринский клуб. Об этом информирует Sky Sport Italia.

По данным источника, 25-летний нападающий хочет продолжать выступать в составе "Ювентуса" под руководством Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что старая сеньора планировала включить аргентинца в сделку о покупке игрока "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Трансферная стоимость нападающего - 85 миллионов евро.

Футболист играет в составе "Ювентуса" с 2015 года. В прошедшем сезоне он отметился 10 голами и 5 ассистами в 42 матчах. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

А еще: Дибала может покинуть "Ювентус" из-за Роналду| http://soccernews.ru
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