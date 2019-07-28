Дибала хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не планирует этим летом покидать туринский клуб. Об этом информирует Sky Sport Italia.
По данным источника, 25-летний нападающий хочет продолжать выступать в составе "Ювентуса" под руководством Маурицио Сарри.
Ранее сообщалось, что старая сеньора планировала включить аргентинца в сделку о покупке игрока "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Трансферная стоимость нападающего - 85 миллионов евро.
Футболист играет в составе "Ювентуса" с 2015 года. В прошедшем сезоне он отметился 10 голами и 5 ассистами в 42 матчах. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.
А еще: Дибала может покинуть "Ювентус" из-за Роналду| http://soccernews.ru
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"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17