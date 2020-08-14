Дибала хочет зарабатывать в "Ювентусе" в 1,5 раза больше, чем предлагает клуб

Туринский "Ювентус" до сих пор не может договориться с нападающим Пауло Дибалой о продлении действующего контракта.

По информации журналиста Николо Скиры, камнем преткновения в переговорах между сторонами является вопрос зарплаты.

Аргентинец хочет зарабатывать по новому соглашению 15 миллионов евро в год, а клуб пока предлагает только 10 миллионов.

Контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что "старая синьора" не исключает продажу форварда этим летом.

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