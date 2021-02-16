Дибала и Бонуччи не помогут "Ювентусу" в матче с "Порту"
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи и форвард Пауло Дибала не помогут туринцам в перво матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту", сообщил главный тренер "старой синьоры" Андреа Пирло.
Специалист подчеркнул, что футболисты все равно полетят с командой в Португалию, несмотря на то, что участие в матче принять не смогут.
"Бонуччи и Дибала недоступны, но они поедут с нами, потому что хотят быть с командой. Рэмзи готов сыграть", — цитирует Пирло Football Italia.
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Порту" — "Ювентус" состоится завтра, 17 февраля.
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