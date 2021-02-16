Дибала и Бонуччи не помогут "Ювентусу" в матче с "Порту"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи и форвард Пауло Дибала не помогут туринцам в перво матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту", сообщил главный тренер "старой синьоры" Андреа Пирло.

Специалист подчеркнул, что футболисты все равно полетят с командой в Португалию, несмотря на то, что участие в матче принять не смогут.

"Бонуччи и Дибала недоступны, но они поедут с нами, потому что хотят быть с командой. Рэмзи готов сыграть", — цитирует Пирло Football Italia.