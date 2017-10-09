Дибала и Икарди рискуют пропустить матч с Эквадором

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Дибала и Икарди рискуют пропустить матч с Эквадором

Сборная Аргентины несёт потери в преддверии решающего матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Эквадора.

Как сообщает Football Italia, заключительный матч отборочного раунда, в котором "альбиселесте" обязательно нужно набирать очки, рискуют пропустить Пауло Дибала и Мауро Икарди.

Напомним, что матч Эквадор - Аргентина состоится 11 октября в 02:30 по московскому времени. 

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