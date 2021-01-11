Дибала и Маккенни получили травмы в матче с "Сассуоло"
В матче 17 тура итальянской Серии А "Ювентус" на своем поле принимал "Сассуоло". Матч закончился победой хозяев 3:1, однако был омрачен травмами игроков "старой синьоры" Паоло Дибалы и Уэстона Маккенни.
Оба игрока были заменены еще по ходу первого тайма. Первым почувствовал полевые ощущения 22-летний американский хавбек Маккени. Его заменили на 19 минуте на Аарон Рэмзи. А в конце тайма получил травму ноги аргентинец Дибала. На 42 минуте его сменил на поле Деян Кулусевски.
Несмотря на потерю игроков, "Ювентус" смог одержать победу 3:1 и продолжить погоню за лидерами таблицы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17