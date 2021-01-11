Дибала и Маккенни получили травмы в матче с "Сассуоло"

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Дибала и Маккенни получили травмы в матче с "Сассуоло"В матче 17 тура итальянской Серии А "Ювентус" на своем поле принимал "Сассуоло". Матч закончился победой хозяев 3:1, однако был омрачен травмами игроков "старой синьоры" Паоло Дибалы и Уэстона Маккенни.

Оба игрока были заменены еще по ходу первого тайма. Первым почувствовал полевые ощущения 22-летний американский хавбек Маккени. Его заменили на 19 минуте на Аарон Рэмзи. А в конце тайма получил травму ноги аргентинец Дибала. На 42 минуте его сменил на поле Деян Кулусевски.

Несмотря на потерю игроков, "Ювентус" смог одержать победу 3:1 и продолжить погоню за лидерами таблицы.

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