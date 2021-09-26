Дибала и Мората пропустят матч с "Челси"

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Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о потерях перед игрой Лиги Чемпионов против "Челси".

"Дибала и Мората точно пропустят матчи с "Челси" и "Торино". Это точно. Мы надеемся лишь на то, что после паузы на игры сборных они будут в нашем распоряжении. Это часть игры, нам нужно продолжать работать", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Поединок между "Ювентусом" и "Челси" состоится 29 сентября в 22:00 (мск).

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