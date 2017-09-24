Дибала: "Игуаин переживает не очень удачный период"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказал слова поддержки своему партнеру по линии атаки в клубе Гонсало Игуаину.

"Это не очень хороший период для Игуаина, потому что, очевидно, нападающий испытывает малоприятные чувства, когда ему не удается забить гол. Ему просто нужно расслабиться, и гол придет, когда он этого меньше всего будет ожидать. Я тоже сильно старался отличиться в начале прошлого сезона, но как только я забил, голы пошли один за другим", - цитирует 23-летнего нападающего goal.com.

Напомним, вчера "Ювентус" разгромил "Торино". | soccernews.ru