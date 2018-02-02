Дибала имеет шансы сыграть с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает итальянская пресса.

Напомним, что 6 января аргентинец получил травму задней поверхности бедра и с тех пор находится в лазарете.

Однако восстановление Дибалы проходит успешно и он может вернуться к тренировкам в общей группе уже в конце следующей недели.

Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Тоттенхэмом" состоится 13 февраля в Турине.

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