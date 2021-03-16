Дибала интересен клубам АПЛ

Теги пауло дибалачелситоттенхэмювентустрансферы

Дибала интересен клубам АПЛВ услугах форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы заинтересованы "Тоттенхэм" и "Челси", сообщает Sport Witness со ссылкой на France Football.

По информации источника, клубы готовы купить 27-летнего аргентинца за 50-55 миллионов евро.

Футболист может покинуть "Ювентус" этим летом, поскольку до сих пор не продлил соглашение с клубом. Текущий контракт нападающего заканчивается в конце июня 2022 года.

В текущем сезоне Дибала сыграл 16 матчей за "Ювентус". В его активе 3 гола и 2 результативных передачи.
Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Читать также: "Барселона" и "Ювентус" могут совершить суперобмен | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Наставник сборной Португалии назвал главную мечту Роналду

Наставник сборной Португалии назвал главную мечту Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов