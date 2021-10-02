Дибала исключен из заявки сборной Аргентины на октябрьские матчи

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Дибала исключен из заявки сборной Аргентины на октябрьские матчи

Фото твиттер сборной Аргентины

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не поможет сборной Аргентины в ближайших играх.

Пресс-служба "альбиселесте" объявила об исключении 27-летнего футболиста из заявки национальной команды.

Форвард не сможет сыграть из-за травмы. Он восстанавливается после растяжения полусухожильной мышцы бедра.

8 октября аргентинцы встретятся с Парагваем, 11 октября - с Уругваем, 15 октября - с Перу. Все матчи пройдут в рамках квалификации ЧМ-2022.

Не пропустите: Опубликована заявка сборной Аргентины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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