Дибала искупался в снегу на Рождество
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отметил Рождество вместе с друзьями.
Футболист выбежал на улицу полуголым и в стиле "моржа" прыгнул на снег. Впрочем ему это сразу не понравилось и он вернулся в помещение.
Видео: Дибала ныряет в снег.
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|Болонья
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|17
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