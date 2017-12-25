Дибала искупался в снегу на Рождество

Теги пауло дибалаювентус

Дибала искупался в снегу на Рождество

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отметил Рождество вместе с друзьями.

Футболист выбежал на улицу полуголым и в стиле "моржа" прыгнул на снег. Впрочем ему это сразу не понравилось и он вернулся в помещение.

Видео: Дибала ныряет в снег.

 

Paulo Dybala's white Christmas (via IG Stories/@paulodybala)

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Не пропустите: Куадрадо: "Дибала должен завоевать место в стартовом составе". | http://soccernews.ru

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