Дибала избежит операции на травмированном колене

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Дибала избежит операции на травмированном колене

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о состоянии здоровья форварда Пауло Дибалы.

"Ему не грозит операция. Что касается способа лечения, то мы найдём самый быстрый, чтобы Пауло вернулся в строй как можно скорее", - сказал Пирло.

Дибала не играет из-за повреждения колена с 10 января. В четверг он был в Барселоне на консультации у хирурга Рамона Кугата.

В текущем сезоне аргентинец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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