Дибала избежит операции на травмированном колене

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о состоянии здоровья форварда Пауло Дибалы.

"Ему не грозит операция. Что касается способа лечения, то мы найдём самый быстрый, чтобы Пауло вернулся в строй как можно скорее", - сказал Пирло.

Дибала не играет из-за повреждения колена с 10 января. В четверг он был в Барселоне на консультации у хирурга Рамона Кугата.

В текущем сезоне аргентинец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Не пропустите: Убытки "Ювентуса" за первую половину сезона превысили 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru