Дибала извинился за нарушение карантина

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о своём участии в запрещённой вечеринке.

Напомним, что аргентинец в компании Уэстона Маккенни и Артура отдыхал в доме американского хавбека после начала комендантского часа. Все они будут наказаны за нарушение антикоронавирусных правил.

"Я знаю, что в столь непростое из-за COVID-19 время лучше не допускать таких ошибок, мне не стоило оставаться на ужин. Это была не вечеринка, но я был неправ в любом случае. Приношу свои извинения", - написал Дибала в сторис инстаграма.

Инцидент произошёл в среду, 31 марта. На вечеринке присутствовали 20 человек. Полицейские около часа не могли попасть в дом, где проходило развлекательное мероприятие.

Не пропустите: Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус. | http://soccernews.ru