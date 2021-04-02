Дибала извинился за нарушение карантина
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о своём участии в запрещённой вечеринке.
Напомним, что аргентинец в компании Уэстона Маккенни и Артура отдыхал в доме американского хавбека после начала комендантского часа. Все они будут наказаны за нарушение антикоронавирусных правил.
"Я знаю, что в столь непростое из-за COVID-19 время лучше не допускать таких ошибок, мне не стоило оставаться на ужин. Это была не вечеринка, но я был неправ в любом случае. Приношу свои извинения", - написал Дибала в сторис инстаграма.
Инцидент произошёл в среду, 31 марта. На вечеринке присутствовали 20 человек. Полицейские около часа не могли попасть в дом, где проходило развлекательное мероприятие.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17