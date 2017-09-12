Дибала: "Меня сравнивают с Роналду и Месси? Это значит, что мне предрекают большое будущее"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о своем сравнении с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

" Меня сравнивают с Роналду и Месси? Это значит, что мне предрекают большое будущее. Постараюсь достичь их уровня, но сделать это будет очень сложно. Я буду упорно работать для достижения этой цели ", - цитирует нападающего "старой сеньоры" EL Mundo Deportivo.

Напомним, Дибала высказался о своем взаимодействии на поле с Месси. | soccernews.ru