Дибала: "Месси и Роналду - исключение из правил, я хочу быть первым среди людей"

Теги криштиану роналдупауло дибалалионель месси

Дибала: "Месси и Роналду - исключение из правил, я хочу быть первым среди людей"Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал свою цель в футболе.

"Превзойти Месси и Роналду? Для этого мне нужно, чтобы они находились на закате своей карьеры, но они все еще делают экстраординарные вещи. Месси и Роналду - исключение из правил. Моя цель - быть первым среди людей", - приводит слова 24-летнего нападающего "старой синьоры" goal.com.

Напомним, Модрич не верит, что будет играть в одной команде с Месси. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов