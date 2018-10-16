Дибала: "Месси и Роналду - исключение из правил, я хочу быть первым среди людей"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал свою цель в футболе.

"Превзойти Месси и Роналду? Для этого мне нужно, чтобы они находились на закате своей карьеры, но они все еще делают экстраординарные вещи. Месси и Роналду - исключение из правил. Моя цель - быть первым среди людей", - приводит слова 24-летнего нападающего "старой синьоры" goal.com.

Напомним, Модрич не верит, что будет играть в одной команде с Месси. | soccernews.ru