Дибала: "Месси - незаменим, думаю, мы могли бы играть с ним вместе"

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала высказался о возможности совместной игры с капитаном своей команды Лионелем Месси.

" Месси невозможно заменить ни в сборной, ни в "Барселоне", ни в любой другой команде мира. Думаю, мы могли бы играть вместе. Необходимо только определить, как это лучше сделать для команды. Обычно я играю на той же позиции, что и он. В последнее время я привык играть на этой позиции. Тем не менее я думаю, что мы можем играть вместе ", - цитирует 24-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Ракитич сделал заявление о предстоящей встрече с Месси на ЧМ-2018. | soccernews.ru