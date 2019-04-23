Дибала: "Мне очень нравится играть с Роналду. Криштиану - чемпион"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что думает о совместной игре с Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tuttosport.

"Мне очень нравится играть с Роналду. Криштиану - чемпион. Приятно играть с такими футболистами, как он. Роналду делает невероятные вещи", - сказал Дибала.

Роналду стал игроком "Ювентуса" летом прошлого года. В нынешнем сезоне он участвовал в 39 матчах, отметившись 26 голами и 10 ассистами.

Ранее "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии после победы над "Фиорентиной" в матче 33-го тура (2:1).

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