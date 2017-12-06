Дибала: "Мне предлагали выступать за сборную Италии"

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о предложении, которое ему было сделано Федерацией Футбола Италии.

"Мне предложили играть в футболке синего цвета, я был очень благодарен за это доверие. Мне было тогда 19 лет, и я ответил: "Нет, спасибо". Это было сложное решение, но я являюсь аргентинцем и это не изменишь", - цитирует 24-летнего нападающего La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Сакки назвал виновного в спаде игры Дибалы. | soccernews.ru