Дибала: "Мне предлагали выступать за сборную Италии"
Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о предложении, которое ему было сделано Федерацией Футбола Италии.
"Мне предложили играть в футболке синего цвета, я был очень благодарен за это доверие. Мне было тогда 19 лет, и я ответил: "Нет, спасибо". Это было сложное решение, но я являюсь аргентинцем и это не изменишь", - цитирует 24-летнего нападающего La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Сакки назвал виновного в спаде игры Дибалы. | soccernews.ru
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