Дибала: "Мне сложно играть с Месси, поскольку мы выступаем на одной и той же позиции"

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Дибала: "Мне сложно играть с Месси, поскольку мы выступаем на одной и той же позиции"

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала заявил, что ему не просто играть вместе с форвардом Лионелем Месси.

"Мы играем на одной позиции и я могу научиться у него понимаю футбола, футбольной мысли и тому, как видеть движения партнеров по полю. Уверен, что это пригодиться в будущем. Мне повезло играть с ним в одной команде. Но должен сказать, что мне сложно играть с Месси, поскольку мы выступаем на одной и той же позиции. Мне необходимо адаптироваться к этому, чтобы Лео было комфортно", - приводит слова Дибалы Marca.

Стоит отметить, что сегодня, 12 сентября, Дибала и Месси выйдут на поле в составах разных команды. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" сыграет с "Ювентусом". Матч начнется в 21:45 мск.

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