Дибала: "Мое будущее зависит от "Ювентуса"



Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не исключает вероятности перехода в другой клуб.

"Если предложение от "Барселоны" поступит, то "Ювентус" скажет мне об этом. Все зависит от руководства клуба. Если они захотят меня сохранить, то я останусь. Иначе - могу уйти. Мне приятен интерес клубов уровня "Реала" и "Барселона". Это означает, что я выполняю свою работу хорошо", - приводит слова Дибалы Football Italia.

Ранее сообщалось, что в контракте 23-летнего Дибалы есть пункт о возможности перейти в "Барселону" за 120 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард провел в составе туринцев 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 7 голевых передач.

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