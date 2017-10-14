Дибала может начать матч против "Лацио" на скамейке запасных

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Дибала может начать матч против "Лацио" на скамейке запасных

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может не попасть в стартовый состав на матч против "Лацио".

Как сообщает Football Italia, наставник команды Массимилиано Аллегри начнет игру с Гонсало Игуаином, Федерико Бернардески и Дугласом Костой в атаке.

Напомним, что в матче не смогут принять участие Де Шильо, Маркизио, Пьянич, Пьяца и Хеведес.

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