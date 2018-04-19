Дибала может не сыграть с "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может оставить в запасе нападающего Пауло Дибалу в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник туринского клуба недоволен формой форварда и не планирует выпускать его в основном составе.

Стоит отметить, что в апреле 24-летний Дибала провел четыре матча и забил 3 гола (2 с пенальти).

Матч "Ювентус" - "Наполи" состоится 22 апреля и начнется в 21:45 мск.

В данный момент "Ювентус" лидирует в Серии А и на четыре очка опережает идущий вторым "Наполи".

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