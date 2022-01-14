Дибала может остаться в "Ювентусе"

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Дибала может остаться в "Ювентусе"

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала пока не определился со своим будущим.

Ранее сообщалось, что аргентинец склоняется к смене команды из-за нежелания "старой синьоры" повышать ему зарплату.

Однако, по информации журналиста Джованни Альбанезе, 28-летний футболист ещё ничего не решил и не поручал агенту искать ему новый клуб.

Ожидается, что в феврале Дибала и "Ювентус" возобновят переговоры о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года.

Условия нового соглашения будут зависеть от игры звёздного форварда и ситуации в клубе.

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