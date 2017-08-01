Дибала может отказать "Барселоне"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может отказаться от перехода в каталонскую "Барселону", которая рассматривает его в качестве замены для своего вингера Неймара.

Как информирует Mundo Deportivo, 23-летний нападающий "старой сеньоры" начал разочаровываться в действиях "сине-гранатовых" - аргентинец не удовлетворен тем, что вице-чемпион Испании до сих пор не только не выходил с ним на контакт, но и не вел переговоров с его клубом. Поэтому, если в самое ближайшее время ситуация не изменится, он будет готов продолжить выступления за "Юве".

Напомним, представители "Барселоны" и "Ювентуса" все же намерены обсудить трансфер Дибалы. | soccernews.ru