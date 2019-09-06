Дибала может перебраться в АПЛ зимой

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Дибала может перебраться в АПЛ зимой

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть клуб предстоящей зимой.

Как сообщает Daily Star, новым клубом аргентинца может стать "Тоттенхэм", который интересовался игроком минувшим летом. Отмечается, что наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри не рассчитывает на Дибалу.

По сведениям издания, "Ювентус" готов будет отпустить Дибалу за 73 миллиона евро. Однако "шпоры" подпишут аргентинца только в случае продажи Кристиана Эриксена.

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