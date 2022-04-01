Дибала может перейти в "Арсенал"
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в лондонский "Арсенал" на правах свободного агента, сообщает Tuttosport.
По информации источника, такой трансфер "канониры" могут провернуть в случае неудачи в переговорах о переходе уругвайского форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса.
Отмечается, что Дарвин, который является приоритетом "Арсенала", стоит 80 миллионов евро.
Помимо "канониров" в Дибале заинтересованы "Челси", "Интер" и "Атлетико" Мадрид, который является приоритетом для самого аргентинца.
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