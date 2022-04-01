Дибала может перейти в "Арсенал"

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Дибала может перейти в "Арсенал"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в лондонский "Арсенал" на правах свободного агента, сообщает Tuttosport.

По информации источника, такой трансфер "канониры" могут провернуть в случае неудачи в переговорах о переходе уругвайского форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Отмечается, что Дарвин, который является приоритетом "Арсенала", стоит 80 миллионов евро.

Помимо "канониров" в Дибале заинтересованы "Челси", "Интер" и "Атлетико" Мадрид, который является приоритетом для самого аргентинца.

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Комментарии

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werwewr23

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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