Дибала может перейти в "Арсенал"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в лондонский "Арсенал" на правах свободного агента, сообщает Tuttosport.

По информации источника, такой трансфер "канониры" могут провернуть в случае неудачи в переговорах о переходе уругвайского форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Отмечается, что Дарвин, который является приоритетом "Арсенала", стоит 80 миллионов евро.

Помимо "канониров" в Дибале заинтересованы "Челси", "Интер" и "Атлетико" Мадрид, который является приоритетом для самого аргентинца.

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