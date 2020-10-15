Дибала может перейти в "Челси"

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Дибала может перейти в "Челси"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может оказаться в "Челси", утверждает Tuttomercatoweb.

По информации источника, аргентинец не входит в планы нового главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло, поэтому может сменить команду.

Кроме того, нападающий до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта, который истекает в 2022 году.

Стоит отметить, что в этом сезоне 26-летний Дибала не сыграл за "Ювентус" ни одного матча. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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