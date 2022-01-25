Дибала может перейти в "Интер"

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Агент Фульвио Валькареджи заявил, что аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала летом перейдет в миланский "Интер".

"Вот увидите, Дибала станет игроком "Интера". У него полностью испортились отношения с руководством "Ювентуса". Для перехода все готово. Это будет прекрасная сделка для "Интера", - сказал Валькареджи в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.

Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает через полгода. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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